Площі какао в бразильському штаті Пара зросли на третину — Mongabay

У бразильському штаті Пара площа земель під какао зросла на 33,26% у 2022–2024 роках — із 87 309 до 116 436 гектарів. Згідно з новим картографуванням державної аграрної дослідницької агенції Embrapa, 96% виявлених плантацій какао в Пара розташовані на ділянках, вирубаних до 2020 року, повідомляє Mongabay.

Дослідження охопило 61 муніципалітет штату Пара. За його даними, 84,6% господарств, де вирощують какао, мають площу до 5 гектарів. У штаті Рондонія дослідники вперше нанесли на карту 5 340 гектарів насаджень какао в 51 муніципалітеті; 98% цих площ розташовані на землях, вирубаних до 2020 року.

Вирощування на старих пасовищах

У Пара близько 80% нанесених на карту площ какао лежать на землях, розчищених до 2008 року, ще 17% — на ділянках, де вирубування відбулося у 2009–2020 роках. До зони ризику віднесли 3,9% площ на землях, розчищених після 2020 року. У Рондонії відповідні частки становлять 92%, 6% і 2%.

Дослідники зазначають, що для фермерів вигідніше висаджувати какао на деградованих та малопродуктивних пасовищах, ніж розчищати ліс. У штаті Пара, за оцінкою авторів роботи, є близько 13 млн гектарів земель, які можна перевести на стійкіші моделі використання. Загальна площа какао в штаті становить менш ніж 1% цієї території.

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Зростання частки монокультур

Водночас нове картографування зафіксувало зміну способу вирощування какао. Із приблизно 29 100 гектарів нових насаджень, закладених у Пара в 2022–2024 роках, 63% припадає на монокультури під відкритим сонцем, а 37% — на агролісівничі системи. Раніше Embrapa фіксувала в штаті лише какао, вирощене в агролісівничих системах.

Монокультури дають більше бобів з дерева, однак є вразливішими до шкідників і хвороб. В агролісівничих системах какао росте разом з іншими культурами та місцевими деревами, які створюють тінь. За оцінкою фахівця Embrapa Адріано Вентурієрі, близько 85% усіх площ какао в Пара все ще належать до агролісівничих систем.

Вирощування на землях, розчищених до кінця 2020 року, має значення для доступу до європейського ринку. Регламент ЄС щодо запобігання вирубуванню лісів, який для великих операторів має застосовуватися з 30 грудня 2026 року, не допускає на ринок ЄС какао, вирощене на землях, де ліс був вирубаний після 31 грудня 2020 року.

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