Поблизу Аделаїди повідомили про землетрус магнітудою 4,9 — ABC News Australia

В Австралії жителі районів навколо Аделаїди повідомили, що відчули землетрус. За інформацією ABC News, поштовхи відчули вранці.

Дані Geoscience Australia

Дані на сайті Geoscience Australia вказують на землетрус магнітудою 4,9. Його епіцентр, за цими даними, розташований у водах на південь від Аделаїди. ABC зазначає, що журналіст продовжує збирати та перевіряти подробиці події.

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Свідчення жителів

Слухачі радіостанції 891 ABC Adelaide розповіли про тремтіння та поштовхи, які тривали кілька секунд. Кейт із Рейнелли на півдні Аделаїди сказала, що після того, як приготувала каву й повернулася до ліжка, відчула рух ліжка, а кава розлилася.

Браян із Гулви повідомив, що горщики з рослинами почали вібрувати. За його словами, він також почув гул.

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