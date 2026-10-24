Поблизу Вануату стався землетрус магнітудою 6,9 — Anadolu Agency

У Тихому океані поблизу Вануату рано в суботу стався землетрус магнітудою 6,9. За даними Геологічної служби США, епіцентр був розташований приблизно за 197 кілометрів на захід-північний захід від Порт-Олрі. Глибина осередку становила 10 кілометрів. У повідомленні цю відстань також наведено як 122 милі, а глибину — як 6,2 милі.

Параметри землетрусу

Про землетрус повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Геологічну службу США. За даними агентства, поштовх стався в тихоокеанському регіоні біля Вануату.

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Другий землетрус

Пізніше Геологічна служба США також внесла до переліку землетрус магнітудою 6,3. Його зафіксували о 02:35 за Гринвічем приблизно за 170 кілометрів на північний захід від Порт-Олрі.

Глибина осередку другого землетрусу також становила 10 кілометрів. Для нього було встановлено зелений рівень оповіщення; за даними служби, він передбачав легке струшування.

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