Дослідники Медичного коледжу Penn State розпочали клінічне випробування першої фази інгібітора ферменту CK2 у поєднанні з терапією на основі іринотекану для пацієнтів із рецидивною саркомою Юїнга. Дослідження має оцінити безпеку та переносимість такого лікування; його відкрили у 27 лікарнях у співпраці з консорціумом Beat Childhood Cancer Research Consortium.

Як повідомляє News-Medical, після завершення першої фази науковці планують відкрити другу фазу дослідження. Там вони перевірятимуть, чи поліпшує обрана комбінація препаратів показники відповіді на лікування.

Як працює підхід

Саркома Юїнга — рідкісний рак кісток і м’яких тканин, який уражає дітей та підлітків. Її ріст і поширення пов’язані зі злитим білком EWS-FLI1. Науковці зазначають, що безпосередньо заблокувати цей білок досі не вдавалося.

Команда зосередилася на ферменті казеїнкіназі II, або CK2, яка стабілізує EWS-FLI1 і захищає його від руйнування. У доклінічній роботі вчені застосували інгібітор CK2 силмітасертиб, також відомий як CX-4945. Зниження активності CK2 призводило до активнішого розпаду EWS-FLI1 та пригнічувало пов’язані з ним онкогенні сигнальні шляхи.

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Результати доклінічних досліджень

Дослідники проаналізували доступні генетичні дані пацієнтів із пухлинами саркоми Юїнга та виявили, що CK2 у них був у великій кількості. Вищі рівні й активність цього ферменту корелювали з гіршими наслідками захворювання.

У культурах клітин, зокрема отриманих від пацієнтів, блокування CK2 зменшувало здатність ракових клітин мігрувати й проникати крізь тканини. У мишачих моделях із трансплантованими людськими пухлинами лікування сповільнювало ріст пухлин і подовжувало виживаність. У клітинних культурах інгібітор CK2 також застосовували в поєднанні з іринотеканом, який використовують у разі рецидиву саркоми Юїнга.

За даними авторів, стандартна хіміотерапія для цього захворювання не змінювалася понад 30 років, а п’ятирічна виживаність при рецидивній або метастатичній саркомі Юїнга залишається нижчою за 30%. Результати доклінічного дослідження оприлюднили онлайн у журналі Molecular Cancer Therapeutics.

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