Маурісіо Почеттіно відправив трьох членів свого тренерського штабу до Манчестера у Великій Британії, щоб вони почали підготовку до його роботи головним тренером клубу Manchester United. Як повідомляє The Guardian, сам аргентинець ще проведе один матч на чолі чоловічої збірної США.

Тренери вирушили до Манчестера

Після перемоги збірної США над Гаїті з рахунком 6:0 у Маямі до Манчестера вирушили асистент Хесус Перес, тренер воротарів Тоні Хіменес і тренер з фізичної підготовки Себастьяно Почеттіно. Перес давно працює з Почеттіно та часто з’являється поруч із ним на пресконференціях і публічних заходах.

Почеттіно офіційно розпочне роботу в Manchester United у середу. Він підписав із клубом контракт на два з половиною роки та матиме небагато часу для підготовки до першого матчу на новій посаді.

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Остання гра зі збірною США

У вівторок Почеттіно керуватиме збірною США в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги націй КОНКАКАФ проти Гаїті в Цинциннаті. Після завершення цієї гри він, за його словами, повністю зосередиться на наступному проєкті.

Першим матчем Почеттіно на чолі Manchester United стане виїзна гра англійської Прем’єр-ліги проти Liverpool у неділю. Це буде його перша гра на чолі четвертої англійської команди.

«Сьогодні наше завдання — зосередитися тут, у Цинциннаті, на грі проти Гаїті. Але щойно ми завершимо цей матч, на 100% зосередимося на нашому наступному проєкті», — сказав Почеттіно.

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