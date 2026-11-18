Збірна США з футболу перемогла Гаїті з рахунком 2:0 у Цинциннаті та вийшла до півфіналу Ліги націй КОНКАКАФ. За сумою двох матчів американці перемогли 8:0. Ця гра стала останньою для аргентинського тренера Маурісіо Почеттіно на чолі чоловічої збірної США: він залишає посаду, щоб очолити Манчестер Юнайтед, повідомляє The Guardian.

Голи Пулішіча та Голла

Рахунок у матчі відкрив Крістіан Пулішіч, який забив ударом через себе. Другий гол на 43-й хвилині забив 18-річний нападник «Нью-Йорк Ред Буллз» Джуліан Голл. Це був його п’ятий м’яч у шести матчах за національну команду після дебюту у вересні.

У поєдинку також зіграв 19-річний центральний захисник Ніл П’єр. Його поява за збірну США унеможливила для футболіста майбутні виступи за збірну Гаїті.

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Суха серія збірної США

Американська команда не пропускає понад 400 хвилин. Востаннє її ворота було вражено 29 вересня у матчі проти Чилі. Збірна США під керівництвом Почеттіно виграла шість останніх матчів.

За 25 місяців роботи тренерський штаб Почеттіно залучив до матчів 77 футболістів. В останню міжнародну паузу дебютували Сантьяго Кастаньєда та Рід Бейкер-Вайтінг — вони стали 31-м і 32-м дебютантами збірної за час роботи аргентинця.

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