У Тшване, ПАР, Південноафриканська податкова служба (SARS) повідомила міську владу про намір провести обшуки в офісі та помешканні фінансового директора міста Гарета Мнісі. Служба шукала документи й докази, повідомляє TimesLIVE.

Ордери на обшук

Речник мера Тшване Самкело Мгобозі підтвердив, що SARS заздалегідь поінформувала місто про намір виконати ордери на обшук офісу та помешкання Мнісі. За його словами, міська влада вважає, що податкова служба вже виконала ці ордери.

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Посадовців SARS бачили в будівлі міської ради Tshwane House вранці в четвер. Мгобозі також заявив, що Мнісі згодом залишив приміщення разом із людьми в одязі з символікою SARS.

Позиція міської влади

Речник мера не уточнив характер операції, обставини виконання ордерів і статус Мнісі. Він зазначив, що додаткові запитання щодо цих питань слід адресувати безпосередньо Південноафриканській податковій службі.

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