Подружжя у Вікторії просить не ув’язнювати журналіста — ABC News Australia

В Австралії подружжя Девіда та Крістін Ворд попросило суд не ув’язнювати 43-річного спортивного журналіста Крістофера Джона Греца, який визнав провину у крадіжці понад 117 тисяч доларів. Ворди підтримали відтермінування винесення вироку, щоб суд міг оцінити перспективи його реабілітації.

Крадіжка із сейфа

Як повідомляє ABC News, родина Вордів керує регіональною медіамережею Wimmera Mallee News у штаті Вікторія. Грец проживав у їхньому будинку в місті Ворракнабіл 14 місяців — із вересня 2023 року, коли працював у газеті Warracknabeal Herald.

Будинок Вордів розташований у приміщенні колишнього банку та має сталеве й бетонне сховище із сейфом і касовим ящиком. Для доступу до сховища, сейфа та ящика потрібні були два окремі ключі та код замка, відомий лише Вордам. Раніше вони дозволили Грецу скористатися сховищем для зберігання колекції марок.

Суд почув, що Грец інколи залишався в будинку сам, коли Ворди подорожували. Він визнав провину у незаконному проникненні та чотирьох епізодах крадіжки. У березні 2025 року йому висунули обвинувачення у викраденні 580 доларів зі столу, 500 доларів із гаманця Девіда Ворда, 700 доларів у Warracknabeal Herald та 116 тисяч доларів із сейфа.

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Компенсація та відтермінування вироку

За даними суду, Грец потай переказував гроші Вордів на два банківські рахунки сумами до 10 тисяч доларів, а потім використовував їх для ставок, намагаючись відіграти попередні програші. Він сказав, що почувався жахливо через свої дії щодо подружжя, яке ставилося до нього як до сина.

Ворди вимагають через суд компенсацію у розмірі 112 050 доларів. Захисник Греца заявив, що той уже повернув 5800 доларів, зняв 20 тисяч доларів зі своїх пенсійних накопичень, щоб відвідати чотиритижневу програму реабілітації від гральної залежності, а також пройшов 26 консультацій.

Девід Ворд назвав Греца хорошим журналістом і допоміг йому знайти нову роботу на повний робочий день. Суддя Келлі Блер відтермінувала винесення вироку, щоб оцінити перспективи реабілітації Греца. Наступне засідання у справі призначили на 9 березня.

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