Подружжя зустрілося в Києві після 4,5 року розлуки через окупацію — Taipei Times

У Києві, Україна, Лариса Риндова зустріла свого чоловіка Сергія після чотирьох з половиною років розлуки. 68-річного чоловіка 30 жовтня евакуювали разом із сотнями жителів із тимчасово окупованих Олешок на півдні України. Він залишався в місті доглядати за сімейним будинком, коли його дружина виїхала до Англії.

Лариса Риндова, якій 72 роки, оселилася в Англії у сина через три місяці після окупації Олешок у 2022 році. Під час зустрічі біля лікарні в Києві вона неодноразово казала чоловікові: «Я не можу повірити, що ти тут». Сергій відповів, що й сам не може в це повірити.

Життя в окупованих Олешках

Як повідомляє Taipei Times, Сергій Риндовий назвав Олешки «зоною смерті». Жителі міста розповідали про постійні атаки дронів, відсутність електроенергії та опалення. Навесні ситуація погіршилася, коли припинилися поставки їжі.

За словами Риндового, він виживав завдяки запасам гуманітарної допомоги — локшині, крупам, а іноді консервованому м’ясу й рибі. Він також намагався готувати коржі з довоєнного борошна, у якому завелися довгоносики. Приблизно у квітні, за його словами, загинули двоє чоловіків, які привозили харчі, після чого доставку продуктів повністю припинили.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Деякі мешканці долали близько 20 км пішки або велосипедом до Раденська, щоб знайти продукти. У місцевій лікарні закінчилися запаси, а судово-медичні експерти не наважувалися їхати до міста для проведення розтинів.

Евакуація та возз’єднання

Сергій Риндовий заявив, що російські війська замінували дороги та територію міста. Також він сказав, що перед організованою евакуацією російські військові прибрали територію, щоб показати її в іншому вигляді: дорогою він не побачив жодного спаленого автомобіля.

Евакуйованих жителів Олешок автобусами та літаками перевозили через окуповану територію, Російську Федерацію — державу-агресора — та Білорусь. Лариса Риндова подолала приблизно 2 тис. км, щоб зустріти чоловіка в Україні та забрати його із собою до Великої Британії. Там він сподівається возз’єднатися з трьома дітьми та шістьма онуками. Жінка сказала, що планує відгодувати чоловіка борщем і варениками.

Читай нас у