Подвійна субдукція біля Японії прискорила рифтинг Каліфорнійської затоки — Live Science

Формування двох зон субдукції поблизу Японії 10–12 млн років тому могло прискорити розходження земної кори в районі Каліфорнійської затоки на іншому боці Тихого океану. За висновками дослідників, цей процес сприяв відокремленню півострова Нижня Каліфорнія від Мексики та створив умови, за яких річка Колорадо згодом прорізала Великий каньйон.

Про результати дослідження, опублікованого 29 жовтня в журналі Science, повідомляє Live Science. Науковці використали глобальну модель тектоніки плит, яку запускали на суперкомп’ютерах Техаського центру передових обчислень.

Передача тектонічного напруження

Каліфорнійська затока є рифтовою зоною, де континентальна кора розтягується й розходиться, утворюючи западину, яку може заповнити океанська вода. Первісний рифт у цьому районі був пов’язаний із субдукцією плити Фараллон біля західного узбережжя Північної Америки. Її рух розтягував і стоншував континентальну кору Північноамериканської плити.

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Втім, автори роботи вважають, що без додаткового впливу з боку Японії цей рифтинг міг завершитися утворенням невеликої долини чи западини. Поблизу Японії одна зона субдукції, де Тихоокеанська плита занурюється під Євразійську плиту, перетворилася на дві окремі зони. Зміна тягнучого напруження передалася через Тихоокеанську плиту та вплинула на район Нижньої Каліфорнії.

Швидший рифтинг

За даними дослідників, рифтинг у Каліфорнійській затоці тривав приблизно 6–13 млн років. Це значно швидше за типовий для таких процесів проміжок у 30–80 млн років. Утворення затоки відбулося близько 6–8 млн років тому, а рифтинг перемістив Нижню Каліфорнію на Тихоокеанську плиту.

Науковці перевірили модель за різних припущень щодо напружень і властивостей мантії, і результат зберігся. Співавтор дослідження, геофізик Техаського університету в Остіні Торстен Беккер, зазначив, що робота демонструє глобальний взаємозв’язок конвекції мантії та руху тектонічних плит. Висновки також можуть бути важливими для вивчення меж плит і сейсмонебезпечних зон, зокрема розлому Сан-Андреас та зони субдукції Каскадія.

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