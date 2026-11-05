Погрози шести рейсам в Італії підписали іменем Male State — ANSA English

За даними ANSA English, в Італії електронний лист із погрозами вибухів щодо шести італійських рейсів із 18 рейсів у Європі був підписаний іменем Male State. Повідомлення надійшло до італійських аеропортів 5 листопада.

Зміст листа

У листі зазначалося, що вибух нібито станеться через 60 хвилин, а небо цього дня стане червоним. Автори повідомлення назвали себе «бійцями Male State» та заявили, що їхні дії залишать слід в історії.

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Також автори звернулися до «феміністичного режиму», стверджуючи, що він запам’ятає ці дії назавжди.

Підпис руху

Підпис у листі вказує на Muzhskoye Gosudarstvo, або Male State — ультранаціоналістичний і мізогінний російський рух, відомий міжнародним органам влади. За даними агентства, рух заснував Владислав Поздняков, а в Росії він заборонений.

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