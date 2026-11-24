Алжирська боксерка Іман Хеліф має провести перший після Олімпіади-2024 професійний поєдинок у Парижі, Франція, 15 грудня, попри відмову запланованої суперниці Кларіди Сарабії. Про це повідомляє Sky Sports.

Поєдинок залишається запланованим

Представник промоутерської компанії Stair Event повідомив Reuters, що Сарабія знялася з бою з адміністративних причин. Водночас поєдинок за участі Хеліф, як і раніше, запланований на 15 грудня.

Для алжирської спортсменки шукають нову суперницю. Представник Stair Event заявив, що її ім’я оголосять найближчим часом.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перший бій після олімпійського золота

Хеліф не виходила на ринг після фіналу Олімпійських ігор у Парижі 2024 року, де перемогла Лю Яна та здобула золоту медаль у напівсередній вазі. Її участь в Олімпіаді супроводжувалася суперечкою щодо гендерної відповідності.

Міжнародний олімпійський комітет допустив спортсменку до змагань. Водночас Міжнародна боксерська асоціація, яку відсторонили від олімпійського боксу, роком раніше не допустила Хеліф до чемпіонату світу, заявивши про нібито невідповідність критеріям гендерної відповідності.

У лютому Хеліф заявляла, що готова пройти генетичне тестування лише за умови, якщо його проводитиме МОК.

Читай нас у