Показник ARC пов’язали з раннім ризиком хвороби Альцгеймера — News-Medical

Дослідники розробили показник функціональної зв’язності мозку ARC, який може допомогти оцінювати ризик когнітивного зниження та прогресування хвороби Альцгеймера ще до появи клінічних симптомів. Як повідомляє News-Medical, результати дослідження опублікували у журналі Science Advances.

Порівняння мозку суперейджерів і пацієнтів

Команда під керівництвом Stanford Medicine проаналізувала функціональні МРТ-скани мозку у стані спокою 180 так званих суперейджерів і 110 людей того самого віку з діагностованою хворобою Альцгеймера. Суперейджерами вважали людей віком від 75 років, чия епізодична пам’ять була кращою, ніж у людей середнього віку, а виконавчі функції відповідали рівню їхніх ровесників.

На основі порівняння цих даних науковці сформували Alzheimer’s Resilience-Vulnerability Connectome, або ARC. Виявлена модель зв’язків охоплювала префронтальні, скроневі, острівцеві та тім’яні ділянки мозку, пов’язані з пам’яттю, виконавчими функціями та емоційною регуляцією. У первинній вибірці показник розрізняв дві групи з точністю близько 80%, а в незалежній групі зі 143 осіб — з точністю 71%.

Різні траєкторії за однакових стартових показників

Далі ARC перевірили на 1315 дорослих без когнітивних порушень: 818 осіб увійшли до основної вибірки, ще 497 — до незалежної. На початку спостереження групи із суперейджероподібним та альцгеймероподібним типами зв’язності мозку мали подібні результати когнітивних тестів і порівнюваний рівень амілоїду-бета та тау-білка.

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Водночас під час подальшого спостереження в учасників з альцгеймероподібною моделлю швидше погіршувалися когнітивні функції, інтенсивніше накопичувалися амілоїдні бляшки та був вищим ризик переходу до легких когнітивних порушень або хвороби Альцгеймера. У людей із суперейджероподібною моделлю когнітивні здібності загалом залишалися кращими.

Потенціал і обмеження методу

Автори зазначають, що ARC додавав прогностичну інформацію до традиційних біомаркерів і генетичних чинників ризику. Зокрема, він допомагав розрізняти темпи майбутнього когнітивного зниження навіть серед людей, у яких уже виявили амілоїдну патологію.

Водночас метод потребує подальшої перспективної перевірки перед можливим клінічним застосуванням. Дослідження мало спостережний характер, ґрунтувалося лише на функціональній МРТ у стані спокою та не враховувало, зокрема, судинні чинники когнітивного зниження. Виявлені у пошуковому генетичному аналізі варіанти поблизу генів CLYBL і FRMD6 не досягли стандартного рівня геномної статистичної значущості та не були незалежно підтверджені.

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