Дослідження, замовлене Міністерством клімату, енергетики та довкілля, показало, що паперові соломинки мають у 6,33 раза вищий показник канцерогенного впливу на людину протягом життєвого циклу, ніж звичайні пластикові. Йдеться про модельовану оцінку впливу виробництва, використання та утилізації, а не про безпосередній ризик розвитку раку для людей, які користуються соломинками, повідомляє Dawn.

Порівняння чотирьох матеріалів

Дослідники оцінили чотири види соломинок: звичайні пластикові, паперові, біорозкладні пластикові та виготовлені з біоосновного поліетилену — bio-PE. Аналіз охопив 16 категорій екологічного впливу — від виробництва сировини до утилізації.

Для розрахунків припустили, що 73,6% використаних соломинок спалюють, а 26,4% відправляють на полігони, відповідно до національної статистики відходів. Паперові соломинки також мали у 2,04 раза вищий показник закиснення, ніж звичайні пластикові.

Для соломинок із bio-PE показник канцерогенного впливу був у 16,18 раза вищим, а вплив на закиснення — у 5,9 раза вищим, ніж у звичайних пластикових. Для біорозкладного пластику ці показники становили відповідно 3,34 та 1,98 раза.

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Результати за категоріями

Звичайні пластикові соломинки мали найменший вплив у 10 із 16 категорій, зокрема щодо зміни клімату, закиснення, дрібнодисперсних частинок і токсичності для людини. Bio-PE мав найбільший вплив у 10 категоріях, серед яких виснаження озонового шару, закиснення та смог. Паперові соломинки були найгіршими у трьох категоріях, а біорозкладні пластикові — у двох.

Bio-PE виробляють із відновлюваної рослинної сировини, зокрема цукрової тростини, однак за хімічною структурою він ідентичний звичайному поліетилену та не розкладається біологічно. Автори дослідження також зазначили, що соломинки з усіх матеріалів складно переробляти через малий розмір, покриття та клей.

В опитуванні 1001 людини, включеному до звіту, 87,5% респондентів надали перевагу пластиковим соломинкам. Водночас 54,4% підтримали видачу соломинок лише на прохання клієнта, а 18,4% виступили проти такого підходу. Дослідники рекомендували не надавати одноразові соломинки за замовчуванням.

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