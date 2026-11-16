Покупцям базової версії електромобіля Volkswagen ID. Polo Trend із батареєю на 37 кВт·год доводиться чекати на доставку до 21 місяця. Модель надійшла у продаж у Європі в липні за ціною від 24 995 євро та має запас ходу до 334 км за циклом WLTP.

Кількість замовлень зросла вдвічі

Як повідомляє Electrek, у середині вересня для ID. Polo вже було оформлено понад 30 тисяч замовлень, а очікування становило близько 10 місяців. За даними німецького автомобільного видання Edison Media, приблизно за два місяці кількість замовлень подвоїлася.

Спортивну версію ID. Polo GTI покупці, за цими даними, мають отримати приблизно за сім місяців. Менеджер Volkswagen у коментарі Edison Media заявив, що компанія надто консервативно спланувала обсяги виробництва.

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Попит перевищив очікування Volkswagen

У Volkswagen розраховували, що 90–95% клієнтів оформлюватимуть автомобілі в лізинг, однак фактична частка лізингу становить приблизно 50%. Вищим за очікування також виявився попит на версію з більшою батареєю ємністю 52 кВт·год.

За словами менеджера компанії, близько 90% покупців обрали знімний фаркоп, який пропонується як опція за 810 євро. Electrek зазначає, що Volkswagen надає пріоритет моделям із вищою маржею, і це, ймовірно, впливає на терміни постачання базового ID. Polo Trend.

Попит також перевищує очікування на електричний кросовер ID. Cross, який Volkswagen називає електричним аналогом T-Cross. Сукупно лінійка міських електромобілів, до якої входять ID. Polo, ID. Cross, CUPRA Raval і Skoda Epiq, з початку виробництва в червні отримала майже 150 тисяч замовлень.

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