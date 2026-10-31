Політик Болсонару оголосив себе обраним президентом Бразилії — The Guardian

У Бразилії ультраправий політик Флавіу Болсонару після поразки на президентських виборах оголосив себе «справжнім обраним президентом» країни. Це формулювання протрималося у його заяві в соціальних мережах 58 хвилин, після чого його замінили на «лідер Бразилії», повідомляє The Guardian.

Поразка на виборах і від'їзд до США

За даними видання, Болсонару залишив Бразилію та вилетів до Маямі у вівторок увечері — через 48 годин після поразки від чинного президента Луїса Інасіу Лули да Сілви. Лула переміг із перевагою у 4,4 млн голосів. Його перемогу визнали, зокрема, партія Болсонару, його ключові союзники, президент Сальвадору Найїб Букеле та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Після прибуття до США Болсонару опублікував листа, який, за повідомленнями, готували за допомогою ChatGPT. У ньому він висунув неправдиві твердження про фальсифікації виборів і заявив, що керуватиме бразильською опозицією з-за кордону. Він порівняв себе з Шарлем де Голлем, кубинським діячем боротьби за незалежність Хосе Марті, венесуельською політикинею Марією Коріною Мачадо та бразильським політиком Руі Барбозою.

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Помилка на бланку та критика в медіа

У виправленій версії листа також оновили герб на бланку. У першому варіанті було використано застарілий герб і назву «Сполучені Штати Бразилії», якою країна не користується з 1967 року. The Guardian пише, що зміну статусу Болсонару в листі внесли після того, як представники адміністрації Дональда Трампа нібито дорікнули йому, прагнучи уникнути дипломатичного конфлікту з владою Бразилії.

Бразильські медіа й коментатори різко розкритикували дії політика. Газета Estado de São Paulo заявила, що цей лист не вартий чорнила, однак його не можна ігнорувати через спричинений ним сором. Видання O Globo охарактеризувало від'їзд Болсонару як «ганебний і потайний», а його колумніст Мервал Перейра назвав політика «божевільним Наполеоном». Телепроповідник Сілас Малафая, близький до ув'язненого Жаїра Болсонару, різко розкритикував дітей Болсонару, назвавши їх аматорами та ідіотами.

Реакція США

Президент США Дональд Трамп публічно не визнав результатів виборів, назвавши їх «великим соромом для народу Бразилії». Водночас дипломатична телеграма США, яку отримала Folha de São Paulo, назвала перемогу Лули «несподіваною, але остаточною». На запитання, чи вважає він Болсонару належним лідером Бразилії, Трамп відповів, що не втручатиметься.

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