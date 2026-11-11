Політик Ерік Земмур балотуватиметься в президенти Франції — Al Jazeera

У Франції ультраправий політик, письменник і телевізійний коментатор Ерік Земмур заявив, що братиме участь у президентських виборах, запланованих на квітень 2027 року. Про це він повідомив в ефірі телеканалу TF1, підтвердивши намір вдруге балотуватися на посаду глави держави.

Друга президентська кампанія

Як повідомляє Al Jazeera, Земмур сказав, що висуває кандидатуру, аби «зберегти Францію французькою». На президентських виборах 2022 року він посів четверте місце.

68-річний політик відомий антиісламськими та антиімміграційними поглядами. Він заявив, що хоче видворяти з країни іноземців, які перебувають у в’язниці, а також іноземців, що не мають роботи понад шість місяців, навіть якщо вони є законними резидентами Франції.

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Конкуренція з Марін Ле Пен

Земмур також заявив, що прагне зменшити кількість іммігрантів у Франції на два мільйони. Багато прихильників ультраправих сил вважають іммігрантів головними підбурювачами насильства під час студентських протестів через вартість життя, що відбулися місяцем раніше.

На виборах Земмур конкуруватиме з Марін Ле Пен, лідеркою ультраправої партії «Національне об’єднання». Джерело зазначає, що її широко прогнозують як переможницю виборів, на яких мають обрати наступника Еммануеля Макрона після завершення його президентського терміну. Тим часом кандидат від лівої партії «Нескорена Франція» Жан-Люк Меланшон представив свою програму приблизно 17 тисячам прихильників.

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