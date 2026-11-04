Політики Ізраїлю закликали прем’єр-міністра Нетаньягу піти — Jerusalem Post

Кілька ізраїльських політиків закликали прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу залишити посаду, заявивши, що його подальше перебування при владі може зашкодити стратегічним відносинам Ізраїлю зі Сполученими Штатами. Як повідомляє Jerusalem Post, ці заяви пролунали після проміжних виборів у США, за підсумками яких Демократична партія, за даними видання, здобула контроль над обома палатами Конгресу.

Заяви Яїра Голана та Гілада Каріва

Голова партії «Демократи» Яїр Голан заявив, що Нетаньягу став «токсичним» як для демократів, так і для республіканців у США. Він попередив, що перебування Нетаньягу та міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра при владі може привести Ізраїль до міжнародних санкцій, глобальної ізоляції та конфронтації зі США.

Голан закликав сформувати «уряд змін» і заявив, що Нетаньягу програв вибори та становить небезпеку для Ізраїлю. За його словами, країні потрібен уряд, який відновить її позиції на міжнародній арені, просуватиме довгострокові дипломатичні домовленості та гарантуватиме безпеку.

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Депутат Кнесету від партії «Демократи» Гілад Карів також закликав Нетаньягу піти у відставку. Він заявив, що політика уряду Нетаньягу та міністра фінансів Бецалеля Смотрича, якого Карів назвав прихильником анексії, може завдати серйозної шкоди життєво важливим інтересам Ізраїлю. Карів також звинуватив прем’єра у руйнуванні відносин із Демократичною партією та частиною Республіканської партії США.

Позиція Яїра Лапіда

Лідер опозиції Яїр Лапід заявив, що результати виборів у США разом із суперечкою між директором Шин Бет Давідом Зіні та генеральною прокуроркою Галі Бахарав-Міарою фактично виключають створення уряду єдності на чолі з Нетаньягу. На його думку, подальше перебування Нетаньягу на посаді загрожує безпеці та демократії Ізраїлю й погіршить міжнародне становище країни.

Депутат від Об’єднаного списку Ахмад Тібі, зі свого боку, висміяв розслідування Шин Бет щодо можливого іноземного втручання у вибори до 26-го Кнесету. Він іронічно припустив, що зв’язок між Об’єднаним списком та демократами США міг полягати в тому, що виборці масово приходили на дільниці, голосували й поверталися додому.

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