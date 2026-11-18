У Німеччині напередодні запланованих на п’ятницю акцій руху «Gen Z regelt» політики кількох партій висловили підтримку молодіжним протестам. Заступниця голови парламентської фракції ХДС/ХСС Анья Вайсгербер заявила, що молоді люди мають право відкрито висловлювати свої тривоги та очікування, повідомляє Tagesschau.

За словами політикині від ХСС, мирний протест є частиною живої демократії. Вона наголосила, що політики мають серйозно ставитися до проблем, які стоять за вимогами молоді, навіть якщо не поділяють усіх її позицій. Вайсгербер також визнала, що політика країни ще не досягла належного результату в роботі з проблемами молодого покоління.

Вимоги учасників акцій

Ініціатива «Gen Z regelt» вимагає, щоб влада більше дослухалася до молоді. Серед її вимог — більше фінансування шкіл, заходи проти зростання вартості життя, соціальна справедливість і посилення захисту клімату.

Попередні демонстрації були спрямовані також проти ХДС/ХСС і деяких ініціатив союзу, зокрема можливого відновлення військового обов’язку. Наприкінці жовтня на багатьох акціях були плакати з критикою федерального канцлера Фрідріха Мерца. Сам Мерц через свого речника тоді заявив, що вважає вимоги молоді легітимними та сприймає їх серйозно.

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Реакція на насильство

Під час або після жовтневих мирних демонстрацій, передусім у Франкфурті-на-Майні, сталися насильницькі інциденти. За оцінкою органів влади, до них могли бути причетні лівоекстремістські групи або молоді люди, не пов’язані із самими протестами.

На тлі цих подій міністр внутрішніх справ землі Гессен Роман Позек від ХДС припустив можливість заборони наступних акцій. Дослідник молоді Клаус Гуррельман назвав такі пропозиції серйозною помилкою. На його думку, руху слід чіткіше дистанціюватися від учасників насильства, однак дискредитація демонстрацій і заборони не допоможуть молодим людям бути почутими політиками.

До п’ятничних протестів, окрім «Gen Z regelt», закликали Федеральна конференція школярів, профспілка працівників освіти GEW і рух Fridays for Future. Підтримку акціям також висловили голова парламентської фракції Лівої партії Гайді Райхіннек, голова Зелених Фелікс Банашак і президент Німецького інституту економічних досліджень Марсель Фратцшер.

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