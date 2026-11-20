У Німеччині політики від Соціал-демократичної партії та Християнсько-демократичного союзу закликали змінити винятки з податків на спадщину й дарування. Приводом стали розслідування про передання у 2020 році видавчинею Фріде Шпрінгер пакета акцій вартістю в мільярди євро голові правління Axel Springer Матіасу Депфнеру, повідомляє Tagesschau.

Розслідування про акції

Матеріали кількох медіа, серед яких Spiegel, Manager Magazin і ZDF, ґрунтуються на внутрішніх документах Deutsche Bank, що потрапили у великий витік даних. Викривачі передали понад 15 мільйонів внутрішніх документів більш ніж 50 медіаорганізаціям у різних країнах світу.

До отримання пакета акцій Депфнер придбав інші акції Springer за 276 мільйонів євро. За даними розслідувань, борги, що виникли внаслідок цієї купівлі, могли допомогти йому зменшити податок на дарування.

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Перевірка потреби у звільненні

За повідомленням ZDF, у цій справі застосували процедуру перевірки потреби у звільненні від податку. Якщо спадкоємець або одержувач дарунка доведе, що не може сплатити належний податок із власних коштів, його можуть частково або повністю звільнити від сплати.

Представник Axel Springer заявив Manager Magazin від імені Депфнера, Шпрінгер і фонду, що дарування оформили із суворим дотриманням податкового законодавства, після перевірки та на підставі обов’язкового роз’яснення податкового органу. За його словами, податок на дарування правильно визначили і сплатили в передбаченому законом розмірі. Суму платежу у видавництві не назвали.

Генеральний секретар СДПН Тім Клюссендорф заявив, що чинні правила дозволяють власникам мільярдних статків законно демонструвати податковим органам відсутність коштів для сплати податку. Голова крила працівників ХДС Денніс Радтке також розкритикував винятки, наголосивши, що їх слід застосовувати лише для передання компаній наступному поколінню.

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