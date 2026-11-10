Поліцейський, який постраждав у Кракові, грав за Попрад Мушина — Interia Sport

У Польщі поліцейський Артур Моранський, який, за повідомленням польського Interia Sport, дістав поранення під час стрілянини на Головній ринковій площі Кракова, раніше грав у футбол. Він виступав за клуб «Попрад Мушина» у 2015–2020 роках, а також грав за місцевий «Олімпік».

Виступи за Попрад Мушина

За даними видання, Моранський походить із села Поврожник у Малопольському воєводстві. У 2016 році він дебютував у третьому дивізіоні Польщі у 17-річному віці, зігравши матч у Кракові. Згодом він регулярно виступав за дорослу команду «Попраду Мушина» у третьому та четвертому дивізіонах.

Президент клубу Станіслав Сулковський у розмові з журналістом Рафалом Шиманським охарактеризував колишнього гравця як амбітного футболіста, який серйозно ставився до тренувань і виконував настанови тренерів.

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Стрілянина в Кракові

Interia Sport пише, що 7 листопада 2026 року близько 15:00 на Головній ринковій площі Кракова сталася стрілянина. За інформацією видання, загинули шестеро людей, ще 15 дістали поранення. Поранень також зазнали двоє поліцейських — Артур Моранський і Якуб Кулік, які, за версією видання, знешкодили озброєного нападника.

Президент «Попраду Мушина» повідомив про намір організувати на стадіоні клубу матч для Моранського після його одужання. За даними Interia Sport, президент Польщі Кароль Навроцький нагородив Моранського та Куліка Офіцерськими хрестами ордена Відродження Польщі.

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