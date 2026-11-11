Поліція Англії та Уельсу посилить заходи проти 500 магазинних крадіїв — The Guardian

Поліція Англії та Уельсу планує зосередитися на 500 найактивніших магазинних крадіїв у межах посилення боротьби зі злочинами проти роздрібної торгівлі. До заходів увійдуть GPS-моніторинг повторних порушників, заборони відвідувати торгові вулиці та міські центри, а також суворіші вироки.

До операції залучать до 17 поліцейських сил

Як повідомляє The Guardian, до 17 поліцейських сил збиратимуть докази повторних правопорушень у своїх районах, щоб домагатися суворіших покарань. На програму виділили додаткові 2,5 млн фунтів стерлінгів.

Правоохоронці також ширше застосовуватимуть приписи щодо кримінальної поведінки, які можуть забороняти рецидивістам відвідувати торгові вулиці та центри міст. Порушники мають регулярно з’являтися на судові слухання в судах інтенсивного нагляду. У найсерйозніших випадках невиконання умов може призвести до ув’язнення, а іноземним правопорушникам може загрожувати депортація.

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Статистика та причини правопорушень

Міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд заявила, що невелика кількість людей скоює непропорційно велику частку магазинних крадіжок. За її словами, такі порушники завдають збитків бізнесу та змушують працівників торгівлі почуватися небезпечно на роботі.

Уряд прагне повторити результати операції Kelleher у Бромлі 2025 року: за даними столичної поліції, цільові заходи щодо десяти магазинних крадіїв зменшили зареєстровану роздрібну злочинність у районі на 70%. Поліція Лондона також повідомила, що 104 повторні порушники вчинили понад 5 300 магазинних крадіжок упродовж останніх двох років.

У 2024 році кількість зареєстрованих поліцією магазинних крадіжок в Англії та Уельсі перевищила пів мільйона, ставши рекордною. У 2025 році показник знизився на 2%. Уряд заявив, що поєднуватиме примусові заходи з протидією наркотичній та алкогольній залежності, а благодійна організація Revolving Doors наголосила на потребі допомоги людям із залежностями, психічними розладами та бездомністю, які можуть сприяти повторним правопорушенням.

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