Поліція Австралійської столичної території запустить SMS-нагадування — ABC News Australia

В Австралійській столичній території Австралії поліція з понеділка почне надсилати SMS-повідомлення людям, яким висунули обвинувачення у правопорушеннях, пов’язаних із сімейним насильством, а також тим, щодо кого діють приписи у таких справах. Як повідомляє ABC News, нову систему тестуватимуть протягом шести місяців.

Нагадування про обов’язки

Сервіс Family Violence Bail, Orders and Compliance Short Messaging Service нагадуватиме адресатам про умови застави та приписи, яких вони мають дотримуватися. Повідомлення також надаватимуть інформацію про служби підтримки та контакт поліції.

Правоохоронці зазначили, що під час випробування SMS отримуватимуть не всі люди, на яких поширюються умови застави або приписи у справах про сімейне насильство. Поліція має з’ясувати, чи впливатимуть такі нагадування на дотримання встановлених умов і чи допоможуть зменшити кількість порушень.

Міністерка поліції Австралійської столичної території Маріса Патерсон заявила, що від липня минулого року до поліції надійшло понад 5 500 повідомлень у справах про сімейне насильство. Виконувач обов’язків начальника поліції Річард Чін повідомив, що офіцери щодня реагують у середньому на 12 випадків домашнього та сімейного насильства.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Сумніви щодо ефективності

За словами Чіна, SMS не замінять роботу поліції із забезпечення виконання умов застави та приписів. Детектив, виконувач обов’язків інспектора Сем Норм заявив, що адресати не отримають нової інформації: повідомлення надсилатимуть лише людям, які вже знають про свої умови та отримали копію припису.

Поліція заявила, що не вважає, ніби повідомлення можуть спровокувати порушення умов або приписів. Норм зазначив, що подібний сервіс в інших юрисдикціях сприяв кращому дотриманню вимог.

Водночас генеральна директорка Domestic Violence Crisis Service ACT Сью Вебек поставила під сумнів здатність ініціативи підвищити безпеку постраждалих від насильства. Вона повідомила, що організацію безпосередньо не консультували щодо ініціативи, тому їй неясно, як виникатиме контакт, яким способом надсилатимуть повідомлення та яку інформацію використовуватимуть для направлення людей до програм втручання чи підтримки.

Читай нас у