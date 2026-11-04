Поліція Австралії допустила помилкову ідентифікацію депутата Гослінга — ABC News Australia

Поліція Північної Території Австралії визнала, що офіційне попередження федеральному депутату Люку Гослінгу за ймовірне порушення умов застави могло бути наслідком помилкової ідентифікації. Гослінг представляє округ Соломон, до якого входить Дарвін, і заперечує звинувачення у правопорушеннях, повідомляє ABC News.

Гослінгу висунули два обвинувачення у нападі на адміністратора Північної Території Девіда Конноллі під час тайського фестивалю в Дарвіні у липні. За умовами застави депутатові заборонено наближатися до Конноллі ближче ніж на 15 метрів, поки триває судовий розгляд.

Фото з кафе

У вересні дружина Конноллі Сью Броснан надіслала поліції фотографії, які, за її твердженням, показували депутата біля кафе Boatshed у Каллен-Беї 1 вересня. Конноллі та Броснан заявили, що бачили Гослінга приблизно о 8:20: спочатку він нібито сидів за сусіднім столиком, а згодом заходив до будівлі кафе й виходив із неї, двічі опинившись ближче ніж за 15 метрів від адміністратора.

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На знімках видно чоловіка у білій футболці, схожого на Гослінга, однак його обличчя можна розгледіти лише в профіль на одному з фото. Детективка Сара Гатчинсон повідомила адвокатам депутата, що Конноллі та Броснан були переконані в ідентифікації. Водночас вона припустила, що в Дарвіні у Гослінга міг бути двійник, і зазначила: якщо буде встановлено, що депутат не був у кафе, попередження можуть відкликати.

Позиція захисту

Захисник Марті Ост заявив поліції, що його клієнт у зазначений час відвозив дітей до школи й не був у Boatshed. Представниця захисту Меган Донаго звернулася по судові повістки для отримання записів камер спостереження зі школи дітей Гослінга та готелю в Дарвіні. На думку захисту, ці докази можуть засвідчити помилкову ідентифікацію іншої людини та допомогти перевірити надійність свідчень Конноллі й Броснан у справі про напад.

Раніше Гослінга також звинувачували в окремому порушенні умов застави у серпні, однак прокурори відкликали це обвинувачення минулого тижня. Справу щодо обвинувачень у нападі мають знову розглянути в суді Дарвіна цього місяця.

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