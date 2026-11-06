Поліція Австралії перевірила рейс ANA в Сіднеї після погроз — ABC News Australia

В аеропорту Сіднея в Австралії федеральна поліція провела запобіжні перевірки після погроз, надісланих до летовища. Озброєні співробітники Австралійської федеральної поліції зустріли пасажирів рейсу All Nippon Airways NH899, що прибув із Токіо ввечері в четвер.

Як повідомляє ABC News Australia, літак приземлився близько 20:00. Пасажир Патрік Вайлд розповів, що людям повідомили про проблему з безпекою та попросили залишатися на борту ще 20 хвилин, однак очікування тривало приблизно півтори години.

Після виходу з літака пасажирам наказали стати в одну колону та покласти багаж на підлогу для перевірки собакою. Згодом їх відвели до зони біля магазинів безмитної торгівлі, де вони чекали ще близько години, перш ніж змогли забрати валізи.

Заява поліції

Австралійська федеральна поліція підтвердила, що невдовзі після 18:00 у четвер провела запобіжні перевірки після того, як до аеропорту надійшли погрози. У відомстві заявили, що безпека аеропортів, пасажирів і працівників є пріоритетом.

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Посадовці наразі не підтвердили, чи пов’язаний інцидент у Сіднеї з хвилею погроз щодо авіації в Європі.

Погрози авіакомпаніям у Європі

У четвер у Європі через погрози про вибухівку було порушено щонайменше 27 рейсів. Літаки перенаправляли до інших аеропортів, окремі борти супроводжували винищувачі, а пасажирів евакуйовували для перевірок.

Серед перевізників, яких торкнулися інциденти, — Ryanair, Wizz Air, Aer Lingus, Finnair, LOT Polish Airlines, easyJet, Iberia, Air Europa, Air Serbia, Aegean Airlines та SAS. Даних про виявлення вибухівки на перевірених літаках немає, усі випадки наразі розглядають як хибні тривоги. Євросоюз активував механізм обміну інформацією з авіаційної безпеки між країнами, щоб з’ясовувати можливий зв’язок між погрозами.

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