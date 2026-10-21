В Австралії радикалізація дітей і підлітків в інтернеті прискорилася до лічених днів, хоча раніше цей процес міг тривати місяці або роки. Про це виконувачка обов’язків заступниці комісара Федеральної поліції Австралії Сандра Бут заявила на слуханнях Об’єднаного парламентського комітету з розвідки та безпеки, повідомляє ABC News.

За словами Бут, уразливих дітей в онлайні шукають хижаки. Вона навела приклад 13-річного хлопця, якому висунули обвинувачення після того, як поліція, за її версією, знайшла в його помешканні записник із планами стрілянини по однокласниках. «Це було не у США. Це було в Австралії», — сказала представниця поліції.

ШІ та зашифровані застосунки

Федеральна поліція пов’язала швидке поширення радикалізації зі штучним інтелектом, зростанням покоління, яке накопичує образи, пошуком молодими людьми сенсу й належності, а також зі складністю онлайн-мереж. Заступниця генерального директора Австралійської організації безпеки та розвідки Клер Макгінніс повідомила, що потенційні правопорушники використовують чатботів зі штучним інтелектом для пошуку інформації та планування нападів.

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За її словами, такі інструменти можуть скоротити час, потрібний для планування нападу. Макгінніс також назвала зашифровані застосунки тривалою проблемою для спецслужби, оскільки вони дають змогу зберігати анонімність.

Можливе розширення повноважень

Бут заявила, що Федеральна поліція Австралії розглядає можливість запропонувати розширення повноважень для активнішого втручання в небезпечні онлайн-групи. Серед варіантів — публікація повідомлень у чатах, які попереджали б учасників про присутність правоохоронців.

Від 2020 року контртерористичні органи Австралії вели справи щодо 65 дітей віком від 12 до 17 років, а 35 таких розслідувань завершилися висуненням обвинувачень. У Міністерстві внутрішніх справ також підтвердили, що 11-річна дитина брала участь у програмі дерадикалізації. Координатор з питань боротьби з тероризмом Брендан Даулінг зазначив, що більшість направлень до таких програм надходить від правоохоронних органів, а отже багатьох людей виявляють запізно.

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