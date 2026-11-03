Поліція Бангкока втрутилася у шахрайство проти студентки — Bangkok Post

У Бангкоку, Таїланд, поліція примусово відчинила двері до кімнати 19-річної студентки, яка під час відеодзвінка спілкувалася з людьми, що видавали себе за правоохоронців. На той момент дівчина вже передала їм близько 400 тисяч батів, а співрозмовники переконували її переказати додаткові кошти. Про це повідомляє Bangkok Post.

Схема з нібито розслідуванням

За даними поліції, студентці другого курсу, яку видання назвало Хан, зателефонував представник нібито мобільного оператора. Він заявив, що її номер начебто використали для поширення роликів із закликами до незаконних онлайн-ставок. Згодом інші учасники схеми під час відеодзвінка видали себе за поліцейських і переконали дівчину передати гроші нібито для розслідування.

Студентка зробила три перекази по 49 900 батів, загалом на 149 700 батів. Також вона зняла 250 тисяч батів готівкою та передала їх людині, з якою їй наказали зустрітися біля гуртожитку на вулиці Прача Сонгкхро 27 у районі Дін Денг.

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Втручання поліції

Слідчі отримали повідомлення від Центру протидії технологічній злочинності Королівської поліції Таїланду після того, як студентка попросила батька дати їй 500 тисяч батів. За її словами, учасники схеми наказали сказати батькам, що вона нібито отримала стипендію для навчання у Південній Кореї та потребує грошей як фінансової гарантії.

Батьків насторожило повідомлення банку про значне зняття готівки й переказ коштів на чужий рахунок. Вони не змогли зв’язатися з донькою, оскільки вона продовжувала спілкуватися з учасниками схеми, та звернулися до поліції. Коли правоохоронці прибули до гуртожитку ввечері, студентка відмовилася відчинити двері. Поліцейські примусово потрапили до кімнати, пояснили їй, що її ошукують, і припинили відеодзвінок.

Слідчі розшукують причетних, зокрема підозрюваного, який забрав 250 тисяч батів готівкою. За інформацією поліцейського джерела, камери спостереження зафіксували високого чоловіка в сорочці-поло, який після отримання грошей поїхав автомобілем. Розслідування триває.

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