Поліція Британії розслідує дві нові заяви про ймовірне зґвалтування Брендом — BBC News

У Лондоні, Велика Британія, поліція розслідує заяви двох жінок про ймовірне зґвалтування, у яких фігурує актор і комік Рассел Бренд. Про це повідомляє BBC News.

Раніше присяжні Саутеркського коронного суду визнали Бренда винним за одним епізодом зґвалтування та трьома епізодами сексуального насильства після тритижневого процесу. Водночас його виправдали за двома обвинуваченнями у зґвалтуванні та одним обвинуваченням у замаху на непристойне посягання.

Трирічне розслідування

Керівник поліцейського розслідування, детектив-суперінтендант Столичної поліції Енді Ферфі, заявив, що після вироку можуть звернутися інші жінки. За його словами, рішення суду може надати їм мужності та впевненості повідомити про можливі злочини.

Поліція почала розслідувати інші повідомлення щодо Бренда після публікацій у вересні 2023 року. Тоді The Times, Sunday Times і програма Dispatches телеканалу Channel 4 повідомили, що чотири жінки звинуватили його у зґвалтуванні, сексуальному та емоційному насильстві. Бренд рішуче заперечував ці твердження.

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Свідчення та обвинувачення

Столична поліція створила окрему слідчу групу Operation Actinolite. За даними правоохоронців, слідчі отримали понад 340 свідчень, зокрема від колишніх роботодавців, колег і знайомих Бренда.

Усі повідомлення стосувалися давніх подій, а найраніша заява описувала події 27-річної давнини. Через це слідство не мало записів камер відеоспостереження чи судово-медичних доказів.

У квітні 2025 року Бренду висунули перші обвинувачення, а в липні того ж року — додаткові: за одним епізодом зґвалтування та одним епізодом сексуального насильства. Під час поліцейських інтерв’ю він заявляв, що не впізнає заявниць і не пам’ятає описаних ними випадків, а будь-яка сексуальна активність, якщо вона була, відбувалася за взаємною згодою. Він також заперечував додаткові обвинувачення.

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