Поліція Енугу підтвердила поранення артиста під час рейду — Premium Times Nigeria

Поліція штату Енугу в Нігерії підтвердила, що співробітник Антикультового підрозділу групи реагування на насильницькі злочини поранив пострілом місцевого артиста Ізучукву Ннаджі, відомого як Stone, під час операції. Чоловіка доправили до лікарні, де згодом констатували його смерть, повідомляє Premium Times Nigeria.

Версія поліції

За заявою речника поліції Енугу Деніела Ндукве, операцію провели в готелі The Bull після отримання інформації. Поліція заявила, що в закладі зупинився Нворіє Чідера Келвін, відомий як Akidi, якого правоохоронці підозрюють у торгівлі наркотиками, незаконному зберіганні зброї та членстві у Vikings Confraternity.

Правоохоронці повідомили про затримання Akidi та ще дев’ятьох людей віком від 17 до 28 років. За їхніми словами, під час операції вилучили висушену рослинну речовину, яку вважають канабісом, ваги, імовірно призначені для зважування наркотиків, а також 43 400 нігерійських найр.

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Обставини пострілу перевірятимуть

Поліція стверджує, що Ннаджі та ще один неназваний підозрюваний вистрибнули з вікна, намагаючись утекти. Під час переслідування, за версією відомства, вони нібито намагалися відібрати зброю в оперативника. У ході сутички зброя вистрілила, внаслідок чого Ннаджі дістав поранення, а інший чоловік утік.

Раніше сотні молодих людей протестували через смерть артиста. За даними видання, Ннаджі затримали приблизно о третій ночі в середу в готелі, де він зупинився після святкування дня народження з друзями. У четвер його тіло виявили в морзі навчальної лікарні державного університету Енугу в районі Парклейн.

Комісар поліції штату Бітрус Гіва наказав провести ретельне розслідування. Помічник комісара, який очолює департамент розвідки штату, має встановити обставини інциденту та перевірити, чи відповідали операція й застосування вогнепальної зброї встановленим стандартам і законам. Поліція заявила, що поліцейські, яких визнають винними, можуть понести дисциплінарну відповідальність.

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