У Франції поліцейські з опівночі розпочали страйк і проводять зібрання біля відділків у межах загальнонаціональної мобілізації. Акцію ініціювала профспілка Alliance Police Nationale, повідомляє Anadolu Agency.

Вимога підвищити надбавку

Учасники протесту домагаються збільшення спеціальної надбавки за службу в поліції, яка нині становить 28,5%. Профспілка вимагає підняти її до 35%, використовуючи гасло «35%, або нічого!».

Поліцейські також вимагають збільшити надбавку за виконувані функції, обов’язки та кваліфікацію, а також спеціальну надбавку для адміністративного, технічного і спеціалізованого персоналу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зібрання біля відділків і затримки в аеропорту

Профспілки Unsa Police та Alternative Police закликали працівників зібратися біля поліцейських відділків опівдні. Частина таких зібрань уже відбулася по всій Франції за участю поліцейських, які працювали у нічні зміни.

Профспілки також розкритикували Міністерство внутрішніх справ Франції через відсутність заяв щодо адміністративного, технічного та спеціалізованого персоналу поліції. В аеропорту Орлі прикордонна поліція планувала проводити ретельні перевірки пасажирів, що могло спричинити затримки та скупчення людей на пунктах безпеки й митного контролю.

Читай нас у