Поліція Гаїті повернула контроль над стадіоном після двох років захоплення — France 24

Поліція Гаїті за підтримки приватної охоронної групи Task Force повернула контроль над національним стадіоном Сильвіо Катора в Порт-о-Пренсі. Як повідомляє France 24, арена місткістю 10 тисяч глядачів упродовж двох років перебувала під контролем банд.

Охорону передали військовим Ель-Сальвадору

Гаїтянська національна поліція заявила, що разом із Task Force, приватною охоронною групою, яка працює на уряд, встановила «повний контроль» над об'єктом. Після операції безпеку на стадіоні передали сальвадорським військовим.

Державне телебачення Ель-Сальвадору повідомило, що сальвадорські сили зайняли позиції на стадіоні в четвер. Насильство з боку банд раніше змусило футбольну збірну Гаїті проводити домашні матчі кваліфікації чемпіонату світу на Кюрасао, а не в країні.

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Контингент для пошуку зниклих військових

Операція відбувається на тлі розгортання в Гаїті близько 2 тисяч сальвадорських військових, яке наказав провести президент Ель-Сальвадору Наїб Букеле. Контингент направили, щоб розшукати чотирьох сальвадорських військових, які зникли після засідки в Порт-о-Пренсі 18 жовтня.

Зниклі військові входять до багатонаціональних Сил придушення банд, підтримуваних ООН. Ці сили дистанціювалися від дій підрозділів, направлених для пошукової операції. Букеле також заявив, що сальвадорські військові знищили «штаб-квартиру» угруповання 400 Mawozo, одного з головних угруповань Гаїті.

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