У Гаїті силовики розпочали масштабну операцію проти озброєних банд у районі Мартіссан на західній околиці Порт-о-Пренса. Національна поліція заявила, що під час зіткнень загинули щонайменше 34 підозрювані члени банд. Як повідомляє France 24, поліцейські діяли спільно з оперативною групою, до якої входять співробітники приватної охоронної компанії Vectus Global.

Операція у стратегічному коридорі

Мартіссан розташований уздовж траси Route 2, яка сполучає столицю Гаїті з важливими містами західних і південних регіонів країни. Це перша значна операція в районі за п’ять років після того, як банди встановили там контроль. Місцеві медіа повідомляли про інтенсивну стрілянину та використання вибухових безпілотників, а поліція оприлюднила відео руху броньованих машин через район.

До захоплення Мартіссана через нього щодня проїжджали тисячі людей. За даними France 24, банди перешкоджали перевезенню товарів до столиці та з неї, стягували плату за проїзд або обстрілювали автомобілі й автобуси. Гуманітарні працівники та цивільні були змушені користуватися об’їзними маршрутами або сільськими дорогами.

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Контекст протистояння

Боротьба за контроль над Мартіссаном почалася в червні 2021 року, коли банди з Гран-Равін і Віллаж-де-Дьє атакували угруповання Ті-Буа. За даними ООН станом на липень 2022 року, сутички змусили щонайменше 19 тисяч людей залишити домівки та зачепили загалом близько 800 тисяч осіб.

Паралельно підтримувані ООН сили з протидії бандам проводять операції в районі Табара у Порт-о-Пренсі та центральному регіоні Артибоніт. Сили заявили, що зазнали обстрілу під час просування трасою Route 5 і прибирання перешкод, якими банди ізолювали громади та контролювали ключові маршрути. Сутички тривають у період підготовки Гаїті до перших за понад десять років виборів.

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