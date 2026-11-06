Поліція Гаїті виявила обгорілі рештки броньованого автомобіля, яким, за її даними, могли користуватися четверо зниклих сальвадорських авіатехніків. Машину знайшли в районі Санто комуни Круа-де-Буке поблизу столиці країни Порт-о-Пренса. Про це повідомляє The Rio Times.

Поліція оголосила про знахідку 3 листопада. Четверо техніків зникли 18 жовтня після нападу в цьому районі, а їхнє місцеперебування досі не встановлене. Операцію проводили спільно гаїтянська поліція, підтримувані ООН міжнародні сили боротьби з бандами (GSF) та сальвадорські військові.

Статус сальвадорського контингенту

Президент Сальвадору Наїб Букеле направив до Гаїті понад 2 тисячі військовослужбовців. Водночас речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що під юрисдикцію GSF підпадають лише близько 200 сальвадорських військових. Він також наголосив, що будь-які безпекові операції мають відповідати міжнародному праву прав людини.

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Прем'єр-міністр Гаїті Алікс Дідьє Фіс-Еме заявив, що іноземні сили діють під керівництвом гаїтянської влади. Сальвадорські військові розпочали озброєне патрулювання 30 жовтня. Аналітик Глобальної ініціативи проти транснаціональної організованої злочинності Ромен Ле Кур зазначив, що правила застосування сили, ланцюг командування, цілі та тривалість окремого сальвадорського розгортання залишаються незрозумілими.

Дані про поранених

Міжнародна гуманітарна організація «Лікарі без кордонів» повідомила, що протягом восьми днів після 18 жовтня внаслідок стрілянини та вибухів безпілотників поранення дістали 30 людей. Керівниця місії організації на Гаїті Давіна Гейлс висловила побоювання, що збройне протистояння призведе до нових жертв.

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