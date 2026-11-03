Поліція Індонезії назвала 13 підозрюваних у вербуванні людей до Росії — Channel NewsAsia

Поліція Індонезії назвала 13 підозрюваних у справі про ймовірне вербування 58 громадян країни на службу найманцями в Росії. Серед підозрюваних є двоє росіян і громадянин України. Як повідомляє Channel NewsAsia, правоохоронці розслідують можливу торгівлю людьми.

Обіцяли роботу в логістиці

За даними Національної поліції Індонезії, вербувальники шукали людей через соціальні мережі, сайти з вакансіями та месенджери. Потерпілим нібито пропонували високооплачувану роботу за кордоном — у логістиці, сфері прикордонної безпеки та на будівництві оборонних об’єктів.

Після проходження відбору та прибуття до Росії громадян, за версією слідства, спрямовували підписувати контракти для служби найманцями. Далі вони мали пройти підготовку й потенційно бути направленими до зон конфлікту.

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Обіцяні виплати не надходили

Вербувальники обіцяли бонус за підписання контракту до 35 тисяч доларів США та щомісячну зарплату близько 3 тисяч доларів. Частині потерпілих також пропонували виплати на дітей понад 3 мільйони індонезійських рупій та інші пільги. Представниця регіональної поліції Метро Джая Ріта Вуландарі Вібово заявила, що фактичні суми були значно меншими за обіцяні, а деякі люди взагалі не отримали виплат.

Правоохоронці встановили 58 ймовірних потерпілих після надходження п’яти заяв до поліції. До розслідування залучені Національна поліція, поліція Західної Джакарти, поліція Метро Джая та поліція Богору. В одній зі справ, яку розслідує поліція Богору, людей тимчасово розміщували в селі Сукамантрі, де вони чекали на відправлення.

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