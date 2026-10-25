Поліція Ісламабада запровадила щотижневий день відпочинку — Dawn

Поліція Ісламабада в Пакистані запровадила нову політику відпусток, за якою кожен працівник має отримувати щонайменше один день щотижневого відпочинку. Цей день не зараховуватимуть як відпустку. Відповідний наказ, датований 23 жовтня, видав інспектор-генерал поліції Ісламабада, повідомляє Dawn.

Нові правила відпусток

Документ передає повноваження щодо погодження відпусток посадовцям різних рівнів і скасовує попередні інструкції, зокрема політику 2022 року. Чоловікам у поліції зазвичай надаватимуть 10 днів відпустки у зв’язку зі шлюбом, а жінкам — один місяць за умови схвалення уповноваженим органом.

Працівники з віддалених районів Сінду, Белуджистану та Хайбер-Пахтунхви, а також Читралу, Гілгіт-Балтистану й колишньої FATA, зможуть обирати між одним днем щотижневого відпочинку, сімома днями відпочинку після 45 днів служби або 14 днями після 90 днів служби.

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Обмеження та спеціальні відпустки

Одночасно короткострокову відпустку зможуть брати не більш як 10% працівників. Сукупний ліміт для заробленої відпустки та відпустки для виїзду за межі Пакистану становить 3% чисельності підрозділу чи офісу.

Політика також передбачає відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, батьківством і за станом здоров’я. Працівникам, які складають іспити на центральну або провінційну державну службу, можуть надати до 20 днів відпустки, а для проходження співбесід — до 15 днів.

У наказі зазначено, що відпустка не є безумовним правом: її можуть не погодити або скасувати в інтересах відомства чи через службову необхідність. Політику підготували після консультацій із поліцейськими різних рангів; пропозиції щодо її подальшого вдосконалення запропонували подавати встановленим порядком.

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