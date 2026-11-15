Поліція Ізраїлю допитала гендиректора Оцма Єгудіт — Jerusalem Post

Поліція Ізраїлю допитала генерального директора партії «Оцма Єгудіт» Ітіеля Неемана у справі про сутичку з правоохоронцями в поселенні Міцпе-Єріхо на Західному березі Йордану. Його підозрюють у вимаганні з погрозами, нападі на поліцейського, перешкоджанні його діям і перешкоджанні правосуддю, повідомляє Jerusalem Post.

Справу розслідує Lahav 433

Ізраїльська поліція заявила, що підрозділ національних розслідувань Lahav 433 допитує підозрюваного, причетного до нападу на поліцейського в Міцпе-Єріхо. За даними видання, під час інциденту постраждали правоохоронці, а відео з нагрудної камери одного з поліцейських долучили до доказів у справі.

Розслідування стосується тієї самої події, у межах якої приблизно місяць тому допитали голову парламентської фракції «Оцма Єгудіт» Іцхака Кройзера. За повідомленнями ізраїльських медіа, натовп протистояв поліцейським і заблокував патрульний автомобіль, що, ймовірно, допомогло підозрюваному в іншому нападі втекти.

Обставини сутички

Як повідомляв Ynet, поліцейські переслідували підозрюваного, який утік до місця меморіального заходу місцевих поселенців. За даними Haaretz, серед людей, які заблокували патрульне авто, були Кройзер і Нееман. Кройзер, за цими повідомленнями, вимагав від поліцейських припинити переслідування та передати мобільні телефони, вилучені з автомобіля підозрюваного.

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Очевидці, за даними медіа, називали поліцейських нацистами, після чого сутичка переросла у фізичне протистояння. Один поліцейський дістав перелом носа, інший зламав руку, а патрульний автомобіль пошкодили ножем.

Міністр національної безпеки Ізраїлю та лідер «Оцма Єгудіт» Ітамар Бен-Ґвір прибув на місце події. Ynet і Haaretz із посиланням на поліцейського повідомляли, що він підтримав учасників зібрання та звинуватив поліцію у надмірному застосуванні сили. Бен-Ґвір це заперечив, заявивши, що прийшов на меморіал і залишався осторонь.

У «Оцма Єгудіт» назвали виклик Неемана на допит «політичним переслідуванням» з боку генерального прокурора. Партія також заявила, що Кройзер залишив меморіальний захід зі зламаним ребром і понад тиждень не міг подати скаргу до підрозділу внутрішніх розслідувань поліції.

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