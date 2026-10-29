Поліція Ізраїлю не знайшла доказів заявлених Лікудом фальсифікацій — Anadolu Agency

В Ізраїлі поліція не виявила доказів, які б підтверджували заяви партії Лікуд прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу про фальсифікації під час парламентських виборів. Як повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Israel Hayom, Центральна виборча комісія також наразі не бачить підстав сумніватися в цілісності голосування.

Скарга Лікуду

Раніше Лікуд заявив, що арабські партії нібито «викрали» вибори через підкуп, залякування, насильство, підробки та використання забороненого програмного забезпечення для мобілізації виборців. Партія повідомила, що передає поліції, внутрішній службі безпеки Шин-Бет і виборчій комісії сотні свідчень та доказів і вимагає розслідування.

Виборча комісія підтвердила отримання скарги Лікуду та заявила, що розглядає її в межах звичайної процедури перевірки звернень усіх політичних сил. За повідомленням The Times of Israel, у вівторок комісія заявила про відсутність системних ознак втручання в підрахунок бюлетенів, а окремі повідомлення перевіряють невідкладно.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Попередні результати

Звинувачення пролунали на тлі прогнозу, за яким переважно арабські партії Раам і Об’єднаний список можуть разом здобути рекордні 19 мандатів. Після підрахунку майже 90% голосів блоку Нетаньягу прогнозували 53 місця у 120-місному Кнесеті, тоді як блоку на чолі з лідером партії Яшар Гаді Айзенкотом — 48.

Для парламентської більшості необхідний щонайменше 61 мандат, тож жоден із двох блоків не досягав цього показника. Результати залишалися попередніми: ще мали підрахувати сотні тисяч голосів у «подвійних конвертах», зокрема бюлетені військовослужбовців і дипломатів.

Читай нас у