Комісар поліції Ізраїлю Данні Леві наказав провести комплексну перевірку дій правоохоронців під час нещодавніх виборів, зокрема на тлі арештів трьох активістів партії Об’єднаний арабський список (Ra'am) у день голосування. Як повідомляє Anadolu Agency, висновки мають подати протягом тижня.

Поліція заявила, що заступник комісара Яїр Хезроні проаналізує системні, організаційні та командні аспекти роботи відомства. Перевірка також стосуватиметься процедур ухвалення рішень і взаємодії підрозділів, залучених до операції. У відомстві наголосили, що вона не перешкоджатиме поточним розслідуванням.

Дані ізраїльських медіа

Розслідування ізраїльського телеканалу Channel 12 стверджує, що напередодні голосування глава апарату виконувача обов’язків прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу Ідо Норден звернувся до офісу комісара поліції зі скаргою щодо активістів Ra'am. За даними телеканалу, він також скерував поліцію до джерела інформації, яким виявився колишній працівник канцелярії прем’єр-міністра.

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За версією Channel 12, поліція використала ці відомості та скаргу як підставу для затримання активістів і обшуків у їхніх помешканнях, не маючи ордерів на арешт чи обшук. Ізраїльський суспільний мовник KAN повідомив, що активістів затримали за підозрою у підкупі виборців за кілька годин до відкриття дільниць. Згодом їх звільнили, а справу, за даними KAN, наближаються закрити.

Реакція канцелярії прем’єра

За даними Haaretz, канцелярія прем’єр-міністра підтвердила, що Норден зв’язав джерело з поліцією, і не заперечила, що ця людина раніше працювала в канцелярії. Водночас там назвали повідомлення неправдивими та заявили, що до Нордена надійшла інформація про можливий злочин, яку він передав поліції як законослухняний громадянин.

Channel 12 також повідомив, що голова служби безпеки Шин-Бет Давід Зіні в день виборів просив дозволу прослуховувати телефони п’ятьох арабських депутатів Кнесету через підозри в іноземному втручанні. За даними телеканалу, генеральна прокурорка Галі Бахарав-Міара відхилила цей запит.

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