Поліція Ізраїлю повернула викрадений 2005 року футляр для Тори — Jerusalem Post

Поліція Ізраїлю повернула родині старовинний футляр для сувою Тори, викрадений із синагоги в Єрусалимі у 2005 році. Реліквію, яку свого часу привезли до Ізраїлю з Ірану, виявили під час таємної операції, спрямованої проти торгівців зброєю, повідомляє Jerusalem Post.

Знахідка під час арештів

За даними поліції, футляр вилучили в помешканні одного з підозрюваних у межах масштабної операції із затримань, яку проводив Центральний підрозділ Єрусалимського округу. Під час огляду артефакту правоохоронці знайшли напис з іменами людей, які його пожертвували. Це стало підставою для встановлення походження речі та її законних власників.

Слідчі з’ясували, що реліквію викрали з єрусалимської синагоги у 2005 році. Вони також встановили, що сувій Тори пожертвував синагозі колишній посол Ізраїлю в Тегерані — на пам’ять про свого батька. На час розслідування дипломат уже помер, однак поліція розшукала його сина.

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Повернення родині

Минулого тижня сина колишнього посла запросили до офісу Центрального підрозділу Єрусалимського округу, де йому передали знайдений футляр. За повідомленням поліції, під час подальшого вивчення речі з’ясувалося, що її виявили у річницю смерті діда за єврейським календарем — людини, на честь якої було зроблено пожертву.

Начальник оперативно-слідчого підрозділу Єрусалимського округу Еран Асраф заявив, що правоохоронці вважали повернення реліквії родині частиною своєї місії після встановлення факту її викрадення із синагоги.

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