Поліція Ізраїлю видалила акаунти X через підозру у впливі на вибори — Jerusalem Post

Поліція Ізраїлю заявила про викриття мережі облікових записів у соціальній мережі X, які підозрюють у спробі вплинути на результат майбутніх виборів до Кнесету. Частину акаунтів видалили, щоб запобігти неналежному впливу на рішення ізраїльських виборців, повідомляє Jerusalem Post.

Перевірка поліції та прокуратури

За даними поліції, підозрілу активність виявили під час спільної операції з моніторингу, проведеної разом із Державною прокуратурою. Про кількість виявлених або видалених акаунтів не повідомляється.

Комісар поліції Данні Леві заявив, що правоохоронці завершили масштабну підготовку для гарантування безпеки виборів і громадської безпеки після оголошення результатів. Він наголосив, що поліція не допустить, аби насильство, погрози, підбурювання чи злочинні дії зашкодили волевиявленню громадян.

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Попередження про можливий зовнішній вплив

У четвер аналогічні заходи оголосила ізраїльська служба безпеки Шин Бет: з платформ соціальних медіа видалили низку акаунтів через маніпулятивну діяльність. У Шин Бет заявили, що активність цих акаунтів могла створити можливість для іноземного впливу на вибори.

Наприкінці вересня платформа розвідки з відкритих джерел Golden Owl повідомляла, що пов’язані з Іраном суб’єкти використовували акаунти, власники яких видавали себе за громадян Ізраїлю та публікували дописи про ізраїльську політику. Дослідники виявили публікації про нібито викрадення результатів голосування та неправдиву інформацію про процедуру виборів.

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