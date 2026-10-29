Поліція Ізраїлю закрила шосе 4 через протест ультраортодоксів — Jerusalem Post

В Ізраїлі поліція у четвер вдень закрила шосе 4 поблизу Бней-Брака після того, як ультраортодоксальні протестувальники заблокували рух. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Перекриті ділянки

За даними видання, рух обмежили в обох напрямках на відрізку між транспортними розв’язками Аллуф-Саде та Ем-га-Мошавот. Також перекрили дорогу Жаботинського в Бней-Браку.

Ізраїльська поліція закрила ці ділянки після того, як учасники протесту вийшли на шосе та заблокували проїзд транспорту. У матеріалі не вказано, коли рух на перекритих дорогах можуть відновити.

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Учасники акції

У протесті брали участь харедім — представники ультраортодоксальної єврейської громади. У підписі до фотографії Jerusalem Post зазначив, що протест відбувався через затримання людини, яку видання назвало такою, що ухилялася від призову.

Jerusalem Post назвав ситуацію такою, що розвивається. Видання опублікувало повідомлення в четвер, коли діяли обмеження руху на шосе 4 та дорозі Жаботинського.

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