Поліція Ізраїлю залучить 22 тисячі правоохоронців на виборах — Jerusalem Post

В Ізраїлі поліція планує залучити близько 22 тисяч правоохоронців для забезпечення безпеки під час виборів до 26-го Кнесету. Найбільше занепокоєння силовиків викликає час після оприлюднення результатів екзитполів о 22:00, коли прихильники політичних сил можуть вийти на вулиці. Про це повідомляє Jerusalem Post.

За оцінкою високопосадовця поліції, сам день голосування має минути відносно спокійно. Водночас посилене чергування триватиме вночі після закриття дільниць, наступного дня та у вихідні, оскільки результати можуть спричинити протистояння між прихильниками різних партій і політичних блоків.

Посилена присутність поліції

До операції планують залучити приблизно на 5 тисяч правоохоронців більше, ніж на попередніх виборах, коли працювали близько 17 тисяч поліцейських. Поліція також охоронятиме п'ять великих партійних заходів: чотири в Тель-Авіві та захід партії «Лікуд» у Міжнародному конгрес-центрі в Єрусалимі.

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Прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра поінформували про розвідувальні оцінки, загрози ворожої терористичної активності, ризики порушень громадського порядку та готовність поліції. За даними видання, підготовка до виборів тривала близько трьох місяців у координації зі службою внутрішньої безпеки «Шин Бет» та Армією оборони Ізраїлю.

Сценарій із оскарженням результатів

Сили безпеки також розглядали сценарій, названий «Операція Капітолій»: один із політичних таборів заявляє про фальсифікацію результатів, відмовляється їх визнавати та намагається порушити громадський порядок. План передбачає, зокрема, ризик спроб перешкодити підрахунку голосів або штурмувати будівлю Кнесету десятками тисяч людей.

Цей сценарій розробили з огляду на події 6 січня 2021 року у США, коли прихильники Дональда Трампа увірвалися до будівлі Капітолію у Вашингтоні після його поразки на президентських виборах. Колишні працівники поліції та «Шин Бет» наголошують на потребі підготувати оперативні плани, резервні сили та провести навчання для такого розвитку подій.

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