Поліція Ізраїлю знесла частину комплексу в Бейт-Ханіні — Jerusalem Post

Поліція Ізраїлю знесла частину комплексу в районі Бейт-Ханіна в Єрусалимі, де, за даними правоохоронців, проживали палестинці із Західного берега без дозволів. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на заяву поліції.

Операція поліції

Приблизно трьома тижнями раніше поліція провела операцію на території комплексу та затримала 155 палестинців із Західного берега. Під час повторної перевірки в п’ятницю правоохоронці виявили там ще п’ятьох палестинців, попри виданий припис про закриття об’єкта.

За інформацією поліції, цих людей допитали та депортували до районів Західного берега. Після цього частину комплексу, яку використовували для їхнього проживання, демонтували у співпраці з муніципалітетом Єрусалима.

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Знесення на Західному березі

Окремо ізраїльські неурядові організації Bimkom, Ir Amim і Peace Now заявили, що на Західному березі демонтують бедуїнську громаду в межах підготовки до поселенського плану E1 поблизу Єрусалима. За їхніми даними, знесення охопило житлові будинки, кухні та санітарні споруди й призвело до переміщення приблизно 20 мешканців.

Управління ООН з координації гуманітарних питань повідомило, що у 2026 році ізраїльська влада знесла на Західному березі 1429 палестинських споруд. Унаслідок цього були переміщені 2048 людей. В OCHA зазначили, що більшість таких демонтажів зазвичай проводять через відсутність дозволів, виданих Ізраїлем.

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