Поліція Камбоджі звільнила громадянина Гани з центру інтернет-шахрайства — Polsat News

Поліція Камбоджі у січні 2026 року звільнила 33-річного громадянина Гани із закритого центру, де, за його словами, іноземців примушували до інтернет-шахрайства. Чоловік прибув до країни в листопаді 2025 року, повіривши в пропозицію роботи адміністратором із зарплатою 1 тис. доларів, проживанням і харчуванням, повідомляє Polsat News.

Замість роботи — шахрайська схема

Після прильоту чоловіка відвезли з аеропорту до закритого комплексу, де забрали паспорт і телефон. Йому дали на підпис дворічний контракт, хоча домовленість, за його словами, передбачала роботу протягом року. Коли він відмовився підписувати документ, охоронці почали йому погрожувати.

Під час навчання громадянин Гани дізнався, що має знаходити в інтернеті людей і пропонувати їм дистанційну роботу з обіцянкою легкого заробітку. Після того як потенційна жертва погоджувалася на спілкування, розмову перебрав досвідчений шахрай, який виманював гроші. Чоловік відмовився брати участь у цій схемі.

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Утримання та звільнення

За словами потерпілого, за його перевезення до Камбоджі від нього вимагали 6 тис. доларів. Оскільки він не мав цієї суми, його на місяць замкнули в темній кімнаті, били, зокрема палицею, застосовували електрошокер і зламали зап’ястя. Він повідомив, що досі не може стиснути ліву руку.

Рейд поліції був частиною загальнонаціональної операції проти угруповань, які примушують іноземців до онлайн-шахрайства. За даними CyberScamMonitor, у Камбоджі підтверджено щонайменше 182 такі центри, а їхня кількість може сягати близько 300. Міжнародна організація з міграції попереджала, що до таких центрів потрапляють жертви з понад 80 країн, і оцінювала кількість людей у подібних місцях у Південно-Східній Азії до 300 тис.

Після звільнення чоловік залишився без грошей, ночував на вулицях Пномпеня та очікував депортації в таборі для іноземців. Amnesty International заявила, що камбоджійська влада не визнала жодного з 73 опитаних організацією людей, які залишили подібні центри, жертвами торгівлі людьми. Уряд Камбоджі відкидає ці звинувачення. 14 жовтня 2026 року організація Eos Collective придбала чоловікові квиток до Гани.

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