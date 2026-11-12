Поліція Канберри перевіряє застосування тейзера до аборигенної жінки — ABC News Australia

В Австралії поліція Австралійської столичної території переглядає обставини затримання аборигенної жінки з інтелектуальними порушеннями, до якої застосували тейзер на автобусній зупинці в районі Дікін у Канберрі. Про це ABC News Australia повідомило з посиланням на заступника начальника поліції Річарда Чина.

Обставини затримання

Інцидент стався в січні 2026 року після повідомлення громадянина про те, що жінка нібито мала ніж. На записі з нагрудної камери, який цього тижня передали ABC, видно, як вона просить поліцейських не застосовувати тейзер та каже, що не зробила нічого поганого.

За даними видання, жінку повалили на землю, застосували тейзер у спину, наділи кайданки та помістили головою вперед до поліцейського фургона. Під час подальшого огляду її сумки знайшли дві пари ножиць, а не ніж.

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Перегляд справи та позов

У вересні спеціальний магістрат Шон Ріхтер розкритикував дії поліції, назвавши їх невиправданими та надмірно жорсткими. Чин заявив, що коментарі магістрата привернули увагу поліції до цього питання. Він також повідомив, що поліцейські, які брали участь у затриманні, досі залишаються на службі.

Президент Австралійської федеральної поліцейської асоціації Алекс Каруана захистив дії правоохоронців. За його словами, жінка першою замахнулася на поліцейських, а наявна в них інформація про можливий ніж вимагала рішучих дій задля безпеки громади.

Жінка подала позов проти поліції, у якому стверджує, що зазнала нападу й побиття, а також заявляє про порушення її прав людини та неправомірні дії посадовців. Поліція ще не була зобов’язана подавати захист у справі. До винесення жінці вироку у вересні всі обвинувачення проти неї, крім обвинувачення у володінні ножем без розумного виправдання, були відкликані.

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