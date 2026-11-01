Поліція Кенії посилює боротьбу з бандами перед виборами 2027 року — Nation Kenya

У Кенії поліція посилює заходи проти злочинних угруповань і осіб, причетних до зриву політичних зібрань, напередодні загальних виборів 2027 року. Генеральний інспектор поліції Дуглас Канжа наказав регіональним та окружним командирам рішуче протидіяти бандам у своїх районах, повідомляє Nation Kenya.

Нарада командування поліції

У п’ятницю Канжа зустрівся зі старшими командирами Кенійської поліції, Адміністративної поліції та Управління кримінальних розслідувань у Національній академії керівництва поліції в Нгонгу. Вони обговорили підготовку до виборів 2027 року. У зустрічі також брали участь представники Незалежної виборчої та делімітаційної комісії.

За словами генерального інспектора, протидія бандитським і злочинним угрупованням є обов’язком усіх командирів. Він заявив, що якщо не протидіяти таким групам уже зараз, вони можуть становити загрозу під час виборів. Учасники дводенної конференції обговорювали заходи безпеки у своїх регіонах.

Канжа також повідомив, що поліція перейшла до операцій, заснованих на розвідувальних даних. За його словами, правоохоронці розглядають справи щодо політичного підбурювання, діяльності банд і поширення ненависті та пропаганди у соціальних мережах. Частина поліцейських проходить спеціалізовану підготовку для посилення роботи напередодні виборів.

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Заяви уряду про безпеку

Секретар Кабінету міністрів Кенії з питань внутрішніх справ Кіпчумба Муркомен заявив у Камої, в окрузі Ельґейо-Мараквет, що уряд розробив стратегії для проведення «вільних, чесних і мирних» виборів та не дозволить насильства. Він зазначив, що служби безпеки активізували операції проти людей, причетних до зриву політичних заходів і залякування громадян.

За словами Муркомена, влада продовжить заходи в районах, де раніше фіксували політичне насильство. Він додав, що майбутня виборча кампанія має бути змаганням програм і політичних пропозицій, а не залякування та конфліктів.

Канжа також поінформував сенатський комітет з питань національної згуртованості, рівних можливостей і регіональної інтеграції про заходи для безпечних та інклюзивних виборів. Він сказав, що командири вивчають організацію безпеки під час попередніх виборів і вдосконалюють оперативну роботу. Окремо глава поліції наголосив на необхідності дотримання прав людини під час підтримання громадського порядку.

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