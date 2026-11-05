Поліція Квінсленду не виключила обвинувачень двом чоловікам — ABC News Australia

Поліція австралійського штату Квінсленд не виключила висунення обвинувачень двом чоловікам, які переслідували та знімали на відео автомобіль водія, підозрюваного у кермуванні напідпитку на півночі Голд-Коста. Чоловіки повідомили поліції адресу, за якою, за їхніми словами, відстежили водія.

Затримання та обвинувачення

Як повідомляє ABC News, поліція стверджує, що 49-річний житель Геленсвейла вдень врізався своїм пікапом в інший пікап на автомагістралі Пасифік-Моторвей. За версією правоохоронців, після цього він залишив місце аварії, повернувся та вдруге зіткнувся з тим самим автомобілем, а потім знову поїхав.

Поліція повідомила, що чоловіка згодом затримали вдома. Йому висунули обвинувачення у небезпечному керуванні транспортним засобом у стані впливу одурманювальної речовини, а також у відмові надати зразок видихуваного повітря для аналізу. Слухання у магістратському суді Саутпорта призначене на 18 листопада.

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Попередження поліції

Суперінтендант поліції Голд-Коста Крейг Макграт заявив, що реакція Джека Стенлі та Джордана Маттерсона викликає занепокоєння, хоча про серйозні травми не повідомляли. Він закликав водіїв не вступати у взаємодію з людьми, які небезпечно поводяться за кермом, а звертатися до поліції.

Стенлі та Маттерсон розповіли, що почали переслідування після того, як помітили хаотичну манеру водіння. За їхніми словами, вони увімкнули аварійні сигнали, щоб попередити інших учасників руху. На відео, оприлюдненому в соцмережах, видно, що під час переслідування їхній автомобіль також заїжджав на бордюр і рухався тротуаром. Розслідування триває, а поліція не виключила подальших обвинувачень щодо обох водіїв.

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