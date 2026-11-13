Поліція Лондона відкрила кримінальне розслідування щодо Девіда Волльямса — The Guardian

У Великій Британії Метрополітенська поліція Лондона розпочала кримінальне розслідування щодо ймовірних сексуальних правопорушень, пов’язаних із телеведучим і автором дитячих книжок Девідом Волльямсом. Про це повідомляє The Guardian.

Заяви про давні правопорушення

У поліції заявили, що останніми днями отримали кілька заяв про ймовірні тяжкі сексуальні правопорушення, скоєні в минулому, щодо чоловіка, якому зараз понад 50 років. Люди, які звернулися до правоохоронців, отримують підтримку спеціалізованих офіцерів.

Метрополітенська поліція уточнила, що ці заяви є окремими від тверджень, про які раніше повідомляли The Guardian та ITV News. Водночас детективи перевіряють журналістські матеріали, щоб встановити, чи містять вони докази можливих правопорушень.

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Звинувачення та позиція Волльямса

Раніше кілька жінок звинуватили 55-річного Волльямса у використанні свого впливу та популярності для сексуальних стосунків із молодими жінками й підлітками. Подробиці цих тверджень стали публічними після того, як суд відхилив спробу Волльямса заборонити їхнє оприлюднення.

Волльямс заперечує будь-які неправомірні дії. Керівник слідчої групи, детектив-суперінтендант Майк Кегні, закликав усіх, хто став жертвою сексуального злочину, звертатися до поліції незалежно від того, коли це сталося.

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