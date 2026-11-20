Глава поліції Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл заявив, що витрати на безпеку літніх Олімпійських ігор 2028 року в США можуть становити від $3,5 млрд до $4 млрд. Змагання відбудуться в Лос-Анджелесі та на інших майданчиках, зокрема за межами Південної Каліфорнії.

Фінансування не покриває потреб

Як повідомляє The Independent, Конгрес США минулого року схвалив $1 млрд на поліцейське забезпечення Олімпіади. За оцінкою Макдоннелла, цієї суми не вистачить навіть на роботу поліції в самому Лос-Анджелесі: місту може знадобитися близько $1,3 млрд.

За його словами, загальна оцінка враховує потреби безпеки на всіх олімпійських локаціях. Організатори не мають окремо зарезервованих коштів для забезпечення безпеки поза межами спортивних об’єктів. Хто покриватиме видатки понад уже схвалений мільярд доларів, наразі неясно.

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Тисячі правоохоронців на іграх

За даними видання, для Олімпіади можуть залучити до 16 тисяч поліцейських із пулу до 30 тисяч правоохоронців, яких планують направити до Південної Каліфорнії з інших місць. За словами Макдоннелла, лише для охорони змагальних майданчиків щодня потрібно близько 9 400 офіцерів.

Олімпійські змагання також пройдуть в Оклахома-Сіті, де заплановані турніри із софтболу та веслувального слалому. Відкриття Ігор у Лос-Анджелесі заплановане на 14 липня 2028 року.

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