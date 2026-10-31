Поліція Непалу пояснила виклик журналістів занепокоєнням офісу прем’єра — Kathmandu Post

У Катманду поліція Непалу заявила, що викликала журналістів для надання пояснень після занепокоєння Офісу прем’єр-міністра через критичні щодо правоохоронців повідомлення в медіа та соцмережах. Водночас Офіс прем’єр-міністра заперечив, що заздалегідь знав про затримання журналістів або був до них причетний, повідомляє Kathmandu Post.

Затримання працівників медіа

У п’ятницю вдень поліцейські в цивільному затримали Бішвамані Субеді з Nepal Press, редактора Motive News Шобхараджа Барала та головного редактора DNA Khabar Дхіраджа Баснета. Також вони майже три години намагалися затримати журналіста Навараджа Майналі в редакції щоденної газети Naya Patrika.

Після критики дій поліції її речник Абі Нараян Кафле заявив, що Кібербюро викликало кількох працівників медіа, аби отримати базову інформацію про правдивість, фактичне підґрунтя та правові підстави матеріалів і повідомлень про поліцію.

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Позиція офісу прем’єра

У заяві поліції йшлося, що Офіс прем’єр-міністра висловив занепокоєння через подальше поширення того, що правоохоронці назвали неправдивими повідомленнями. За оцінкою поліції, це могло зашкодити сприйняттю професійності служби, суспільній довірі до неї, відносинам між урядом і поліцією та її розслідуванням.

Комунікаційна радниця прем’єр-міністра Балендри Шаха Діпа Дахал заявила, що ані прем’єр, ані його секретаріат та офіс не мали попередньої інформації про інцидент. За її словами, Шах, дізнавшись про затримання, наказав негайно звільнити журналістів і не заходити до редакцій та не вживати там заходів проти працівників медіа.

Дії поліції також розкритикувала правляча партія Rastriya Swatantra Party. Поліція зі свого боку заявила про підтримку свободи преси та безпеки журналістів.

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